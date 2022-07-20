«Виннипег» подписал контракт с экс-форвардом «Йокерита»

Бывший нападающий «Йокерита» Саку Мяэналанен заключил соглашение с «Виннипег Джетс», сообщает «твиттер» сервиса CapFriendly. Контракт носит двусторонний характер и рассчитан на один год. В НХЛ форвард может заработать $ 750 тыс., в случае игры в АХЛ его зарплата составит $ 225 тыс.
28-летний Мяэналанен последний сезон провёл в финском «Кярпяте» и набрал 41 (13+28) очко в 47 матчах регулярного чемпионата, а также забросил одну шайбу в семи матчах в плей-офф. До этого хоккеист в течение двух лет выступал в КХЛ за «Йокерит». На его счету 74 матча, в которых он забросил 11 шайб и сделал 15 голевых передач.
В 2022 году форвард стал олимпийским чемпионом и победителем чемпионата мира. На ОИ-2022 он отдал одну передачу в шести матчах, а на ЧМ забросил две шайбы в девяти играх.
- 20 июля 2022
-
08:40
-
08:28
-
02:44
-
01:34
- 19 июля 2022
-
23:44
-
23:31
-
23:02
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:40
-
22:11
-
22:08
-
22:00
-
21:49
-
21:23
-
21:00
-
20:24
-
19:56
-
19:20
-
18:57
-
18:28
-
18:02
-
18:00
-
17:39
-
17:35
-
17:11
-
16:33
-
15:23
-
14:36
-
13:52
-
13:28
-
12:58
-
12:13
-
11:50