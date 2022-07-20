«Виннипег» подписал контракт с экс-форвардом «Йокерита»

Бывший нападающий «Йокерита» Саку Мяэналанен заключил соглашение с «Виннипег Джетс», сообщает «твиттер» сервиса CapFriendly. Контракт носит двусторонний характер и рассчитан на один год. В НХЛ форвард может заработать $ 750 тыс., в случае игры в АХЛ его зарплата составит $ 225 тыс.

28-летний Мяэналанен последний сезон провёл в финском «Кярпяте» и набрал 41 (13+28) очко в 47 матчах регулярного чемпионата, а также забросил одну шайбу в семи матчах в плей-офф. До этого хоккеист в течение двух лет выступал в КХЛ за «Йокерит». На его счету 74 матча, в которых он забросил 11 шайб и сделал 15 голевых передач.

В 2022 году форвард стал олимпийским чемпионом и победителем чемпионата мира. На ОИ-2022 он отдал одну передачу в шести матчах, а на ЧМ забросил две шайбы в девяти играх.