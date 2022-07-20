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Защитник «Сибири» Мёрфи покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам

Защитник «Сибири» Мёрфи покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам
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Хоккейный клуб «Сибирь» в официальном телеграм-канале объявил о том, что канадский защитник команды Тревор Мёрфи вынужден пропустить часть сборов. Сейчас команда готовится к сезону в Минске.

«Мёрфи придётся частично пропустить подготовку к сезону в связи с тяжёлой болезнью отца. Защитник «Сибири» был вынужден срочно улететь в Канаду. Надеемся на лучшее! Тревор, держись, мы с тобой!» – говорится в сообщении клуба.

Защитник в июне подписал новый однолетний контракт с клубом и начал подготовку к новому сезону КХЛ вместе с командой.

В прошлом сезоне Мёрфи сыграл в 26 матчах за новосибирский клуб и набрал 19 очков, забросив шесть шайб и сделав 13 голевых передач при показателе полезности «+5» и среднем игровом времени 20 минут 33 секунды.

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