Ванечек рассказал, как узнал об обмене в «Нью-Джерси» за день до свадьбы

Вратарь «Нью-Джерси Дэвилз» Витек Ванечек рассказал об обмене из «Вашингтон Кэпиталз» за день до свадьбы.

«Я пытался организовать свадьбу, занимался делами, а потом где-то около трёх часов дня мне позвонили. Сначала я пытался выяснить вопросы по свадьбе, а потом просто звонил и звонил. Моя жена спросила, с кем я общаюсь. Я ответил, что с генеральным менеджером. Тогда мы поменялись, она начала заниматься всеми вопросами по свадьбе, а я ничем ей не помог», – приводит слова Ванечека официальный сайт «дьяволов».

Напомним, перед драфтом НХЛ – 2022 «Кэпиталз» обменяли права на вратаря в «Нью-Джерси», с которым накануне он заключил трёхлетнее соглашение. По контракту со своим новым клубом голкипер заработает более $ 10 млн – в среднем $ 3,4 млн в год.