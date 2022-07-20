«Адмирал» объявил о переходе защитника из системы «Оттавы» Уильямса
Поделиться
Дальневосточный «Адмирал» в официальном телеграм-канале клуба сообщил о подписании однолетнего контракта с канадским защитником системы клуба «Оттава Сенаторз» Колби Уильямсом.
В минувшем сезоне Уильямс провёл 51 матч в регулярном чемпионате АХЛ и ещё два – в розыгрыше Кубка Колдера. Защитник отметился двумя заброшенными шайбами и шестью голевыми передачами при показателе полезности «+10».
27-летний хоккеист до перехода в «Адмирал» всю свою карьеру проводил в Северной Америке. Он отыграл 274 матча в Американской хоккейной лиге в составе «Херши Беарс» (фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз») и «Беллевиль Сенаторз» (фарм-клуб «Оттавы») и в сумме набрал 67 (12+55) очков. Ещё восемь игр он провёл в розыгрышах плей-офф и забросил одну шайбу.
Комментарии
- 20 июля 2022
-
13:17
-
12:42
-
12:20
-
12:06
-
11:50
-
11:14
-
10:47
-
10:30
-
10:02
-
09:20
-
09:07
-
08:40
-
08:28
-
02:44
-
01:34
- 19 июля 2022
-
23:44
-
23:31
-
23:02
-
22:58
-
22:53
-
22:50
-
22:40
-
22:11
-
22:08
-
22:00
-
21:49
-
21:23
-
21:00
-
20:24
-
19:56
-
19:20
-
18:57
-
18:28
-
18:02
-
18:00
Партнерский контент