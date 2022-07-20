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«Адмирал» объявил о переходе защитника из системы «Оттавы» Уильямса

«Адмирал» объявил о переходе защитника из системы «Оттавы» Уильямса
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Дальневосточный «Адмирал» в официальном телеграм-канале клуба сообщил о подписании однолетнего контракта с канадским защитником системы клуба «Оттава Сенаторз» Колби Уильямсом.

В минувшем сезоне Уильямс провёл 51 матч в регулярном чемпионате АХЛ и ещё два – в розыгрыше Кубка Колдера. Защитник отметился двумя заброшенными шайбами и шестью голевыми передачами при показателе полезности «+10».

27-летний хоккеист до перехода в «Адмирал» всю свою карьеру проводил в Северной Америке. Он отыграл 274 матча в Американской хоккейной лиге в составе «Херши Беарс» (фарм-клуб «Вашингтон Кэпиталз») и «Беллевиль Сенаторз» (фарм-клуб «Оттавы») и в сумме набрал 67 (12+55) очков. Ещё восемь игр он провёл в розыгрышах плей-офф и забросил одну шайбу.

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