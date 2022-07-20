Генменеджер «Вашингтона»: нет опасений, что Овечкин и Орлов могут не вернуться из России

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан сказал, что у него нет опасений относительно возвращения российского защитника Дмитрия Орлова и нападающего Александра Овечкина из России в Северную Америку. Об этом сообщает журналист Саммита Силбер в «Твиттере».
Ранее в Северной Америке выразили беспокойство из-за возможного невозвращения некоторых россиян в НХЛ.
Напомним, 1 июля вратаря ЦСКА, подписавшего контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз», задержали в Санкт-Петербурге. После этого Федотова отправили в Северодвинск для прохождения военной службы. Несколько раз вратаря отправляли в госпиталь, однако после этого он возвращался в воинскую часть.
На данный момент Орлову 30 лет, Овечкину – 36. Оба хоккеиста не подлежат воинскому призыву.
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