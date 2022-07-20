А. Сёмин вспомнил, как его отчислили из сборной перед ЧМ-2007 из-за опоздания

Российский нападающий Александр Сёмин, завершивший профессиональную карьеру, рассказал, какой из шести чемпионатов мира запомнился ему больше всего.
«Наверное, самый первый. Мне было 18 лет, самый молодой оказался в команде. Сыграл вроде первый и крайний матчи, потому что мы тогда вылетели из борьбы за медали, ну меня и поставили. Всего две игры, а воспоминаний масса.
Почему считал матчи за сборную очень важными? Это зарождалось постепенно, с каждым вызовом в сборную. Помню, меня вызвали во взрослую сборную, а я даже не ожидал. Да, в 2003-м отыграл в «Ладе» первый плей-офф хорошо, и вдруг меня вызывает Владимир Плющев в сборную. Очень удивился тогда, самым «зелёным» в составе оказался, но было «вау», под сильным впечатлением был. Думаю, когда ты в первый раз попадаешь в сборную за основную команду – для любого хоккеиста, а особенно молодого, это непередаваемые эмоции. Потом меня стали вызывать всё чаще, в том числе на Евротуры, и я всегда ехал с большой радостью. Ведь это важно, ответственно, на меня смотрит вся Россия, которую всей душой хочешь не подвести.
Неприятная история в 2007-м? Я уже точно не помню, что там было. Скорее, это недопонимание с менеджером команды. Я ему сказал, что прилетаю тогда-то, он сказал: «Хорошо». Но с тренером они обсудили другую дату, что я должен прилететь вечером другого дня. Получилось так, что я взял билет, прилетел, включил телефон после полёта, а мне позвонил Вячеслав Быков и сообщил: «Саша, мы отказались от твоих услуг». Спросил, что случилось, и мне Вячеслав Аркадьевич сказал, что я опоздал на сборы. Я не стал ничего доказывать и объяснять, потому что это было бессмысленно. Купил билет на ближайший рейс до Красноярска и вернулся домой.
Понятное дело, было обидно, молодой, какие-то эмоции были первое время, но потом понял, что обижаться смысла нет. Нужно выходить, играть, чтобы получить новый шанс сыграть за сборную. И он пришёл уже в следующем сезоне», – цитирует Сёмина официальный сайт ФХР.
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