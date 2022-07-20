М. Ткачук запросил обмен из «Калгари»

Нападающий Мэттью Ткачук уведомил «Калгари Флэймз», что он не будет повторно подписывать контракт с клубом, и запросил обмен из клуба. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на свои источники.
Ранее сообщалось, что Ткачук и Годро отказались от предложения «Калгари» из-за ситуации с коронавирусом. Позднее Мэттью обратился в арбитраж НХЛ для разрешения спора.
В прошедшем сезоне Ткачук провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 104 очка: забросил 42 шайбы и отдал 62 результативные передачи. В плей-офф у него 12 матчей, четыре гола и шесть передач. Он выступал за «Калгари» с сезона-2016/2017.
Сейчас игроком интересуются «Нью-Джерси Дэвилз», «Сент-Луис Блюз», «Вегас Голден Найтс», «Флорида Пантерз», «Нэшвилл Предаторз», «Даллас Старз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».
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