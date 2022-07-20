Леонтьев: Федотов много сделал для сборной, а случилось вот так

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал ситуацию с голкипером сборной России и «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым, которого отправили на воинскую службу.

«Сильно ли удивился, когда узнал, что Ивана Федотова забрали в армию? Я могу лишь предполагать, что случилось. Моё личное мнение: должен быть отдельный статус для спортсменов высокого уровня. Они не должны проходить как рядовые военные. Человек много сделал для сборной, а случилось вот так. С другой стороны, если нет никаких привилегий, то хоккеисты сами должны решать такие проблемы», – цитирует Леонтьева «Спорт-Экспресс».



Напомним, 1 июля голкипер был задержан по подозрению в уклонении от военной службой. Позднее вратаря отправили в Северодвинск для прохождения службы.