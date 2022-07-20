Леонтьев: Федотов много сделал для сборной, а случилось вот так

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал ситуацию с голкипером сборной России и «Филадельфии Флайерз» Иваном Федотовым, которого отправили на воинскую службу.
«Сильно ли удивился, когда узнал, что Ивана Федотова забрали в армию? Я могу лишь предполагать, что случилось. Моё личное мнение: должен быть отдельный статус для спортсменов высокого уровня. Они не должны проходить как рядовые военные. Человек много сделал для сборной, а случилось вот так. С другой стороны, если нет никаких привилегий, то хоккеисты сами должны решать такие проблемы», – цитирует Леонтьева «Спорт-Экспресс».
Напомним, 1 июля голкипер был задержан по подозрению в уклонении от военной службой. Позднее вратаря отправили в Северодвинск для прохождения службы.
- 20 июля 2022
-
22:22
-
21:40
-
21:06
-
20:17
-
20:06
-
19:34
-
19:16
-
18:46
-
18:13
-
18:00
-
17:50
-
17:35
-
17:15
-
16:50
-
16:45
-
15:27
-
15:12
-
14:55
-
14:42
-
14:13
-
13:41
-
13:27
-
13:17
-
12:42
-
12:20
-
12:06
-
11:50
-
11:14
-
10:47
-
10:30
-
10:02
-
09:20
-
09:07
-
08:40
-
08:28