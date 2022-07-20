Хафизуллин: мы всегда хорошо работали со Знарком

Защитник «Ак Барса» Динар Хафизуллин рассказал о ходе предсезонных сборов, работе с Олегом Знарком и переходе в казанский клуб.
«Предсезонка – всегда тяжёлое время, но все уже привыкли, знали, к чему нужно быть готовыми. Организм подготовили, неплохо сдали тесты. Думаю, ни для кого не стало открытием, что будет тяжело.
Как готовил себя к сборам? Да как и все: занимался с тренером и в зале, и на льду, и бегал. Все примерно одинаково готовятся.
Знарок? Мы всегда с ним хорошо работали. Но тренировки тяжёлые. Как прошёл переход в «Ак Барс»? Спокойно. Буквально на следующий день после 30 апреля обо всём договорились. Генеральный менеджер звонил, общался с агентом. На самом деле незаконченная история тянулась с прошлого лета, когда уходил из Питера в «Салават Юлаев», – цитирует Хафизуллина официальный сайт «Ак Барса».
- 20 июля 2022
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