Минское «Динамо» подтвердило переход защитника Гилмора
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Защитник Джон Гилмор подпишет контракт на два сезона с минским «Динамо», сообщает официальный телеграм-канал клуба. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что канадец перейдёт в стан «зубров» после расторжения соглашения с московским ЦСКА.
В сезоне-2021/2022 29-летний Гилмор стал обладателем Кубка Гагарина в составе московских армейцев. В регулярном чемпионате защитник набрал 9 (1+8) очков в 45 играх при показателе полезности «-6», к которым добавил три результативные передачи в 14 матчах розыгрыша плей-офф.
Всего в КХЛ хоккеист отыграл последние два сезона и принял участие в 88 встречах, оформив 22 (5+17) очка при среднем игровом времени 15 минут 49 секунд. До этого Гилмор выступал в Северной Америке, проведя 37 матчей в НХЛ и 227 игр в АХЛ.
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