Канадец Вароне стал игроком «Спартака»

Московский «Спартак» подписал однолетний контракт с канадским нападающим Филом Вароне, сообщает официальный телеграм-канал клуба.
31-летний форвард уже имеет опыт выступлений в КХЛ. В позапрошлом сезоне он выступал в составе «Барыса». Вароне принял участие в 42 матчах регулярного чемпионата и набрал 25 (9+16) очков при показателе полезности «+2», к которым добавил гол и результативную передачу в четырёх встречах плей-офф.
Сезон-2021/2022 хоккеист провёл в Швейцарии. Сначала он оформил 7 (2+5) очков в 13 встречах за «Лозанну», а затем перешёл в «Берн», в составе которого набрал 18 (6+12) баллов в 29 играх.
Большую часть карьеры нападающий выступал в Северной Америке – у него 97 матчей в НХЛ и 521 игра в АХЛ, где он забросил 127 шайб и сделал 277 голевых передач, в сумме набрав 415 очков.
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