В «Ак Барсе» рассказали о том, кто был кандидатом на пост главного тренера

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин поделился подробностями о назначении Олега Знарка на пост главного тренера и рассказал о том, кто ещё претендовал на эту должность.
«Мы рассматривали Быкова, других свободных кандидатов и тех тренеров, которые были на контракте. С Воробьёвым были поверхностные разговоры, так как он был занят в плей-офф. Было некорректно общаться с ним или его представителями.
Почему остановились на Знарке? Мы выслушали его, увидели его заинтересованность и пришли к определённому компромиссу по контрактному вопросу. Многие спрашивают, почему контракт на год, а не на два или три, но мы должны, во-первых, присмотреться друг к другу, понять требования. В течение сезона мы можем переподписать контракт, если все стороны будут довольны», – приводит слова Валиуллина «РИА Новости Спорт».
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