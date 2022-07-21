«Нэшвилл» подписал контракт с одним из лучших снайперов «Каролины» в сезоне на $ 8 млн

«Нэшвилл Предаторз» на официальном сайте объявил о переходе швейцарского нападающего Нино Нидеррайтера, который находился в статусе неограниченно свободного агента.

Отмечается, что с форвардом, которому в сентябре исполнится 30 лет, заключено соглашение на два года. Общая сумма сделки составит $ 8 млн. В среднем за сезон Нидеррайтер будет получать $ 4 млн.

Напомним, с 2019 года швейцарский нападающий выступал за «Каролину Харрикейнз». В прошлом сезоне Нидеррайтер стал третьим снайпером команды в регулярном чемпионате, уступив лишь Андрею Свечникову и Себастьяну Ахо. Форвард забросил 24 шайбы, к которым прибавил 20 результативных передач в 75 встречах чемпионата. Всего на его счету 181 гол и 187 ассистов в 732 матчах в НХЛ.