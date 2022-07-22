Нидеррайтер объяснил, почему подписал контракт с «Нэшвиллом»

29-летний швейцарский нападающий Нино Нидеррайтер, находившийся в статусе неограниченно свободного агента и ставший игроком «Нэшвилл Предаторз», прокомментировал подписание контракта.
«Я взволнован. «Нэшвилл» определённо был на первом месте в моём личном списке. Знакомство с Романом Йози, моим соотечественником и капитаном команды, да и с многими другими парнями, безусловно, упростило переход. Здесь много отличных бомбардиров. Я считаю, что хорошо играю у ворот, и здесь найду то, чего мне не хватало раньше, найду способ забивать – делать то, что люблю. У нас конкурентоспособная команда. Считаю, мы очень близки к победе в Кубке Стэнли. К тому же, Нэшвилл – замечательный город. Играть против «Предаторз» в прошлом всегда было тяжело, здесь очень страстные, громкие болельщики», – приводит слова Нидеррайтера официальный сайт «Нэшвилла».
Напомним, ранее выступавший за «Каролину Харрикейнз» форвард заключил с «Нэшвилл Предаторз» двухлетний контракт и будет получать € 4 млн в год. В прошлом сезоне он набрал 44 (24+20) очка в 75 матчах регулярного чемпионата и пять (4+1) очков в 14 играх плей-офф НХЛ.
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