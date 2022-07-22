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Генменеджер «Аризоны» назвал драфт НХЛ – 2022 важнейшим в истории клуба

Генменеджер «Аризоны» назвал драфт НХЛ – 2022 важнейшим в истории клуба
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Генеральный менеджер «Аризоны Койотс» Билл Армстронг поделился мнением о прошедшем драфте НХЛ – 2022.

«Это самый важный драфт в истории этой франшизы: семь выборов в первых двух раундах, три – в первом, четыре – во втором.

Важно, чтобы мы понимали, что в этой комагде мы что-то меняем. Мы здесь для того, чтобы выиграть чемпионат. Это правда. Мы не привлекаем игроков для обмена. Мы набираем игроков, которые помогут нам выиграть чемпионат», — цитирует Армстронга официальный сайт НХЛ.

Напомним, первым «Аризона» задрафтовала американского форварда Логана Кули, выбрав его под общим третьим номером. Также в первом раунде под 11-м номером клуб выбрал форварда Конора Гики, под 29-м – канадского защитника Маврика Ламоре.

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