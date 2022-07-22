Любушкин: в Торонто каждая бабушка знает всё о составе команды, всех игроков

Российский защитник «Баффало Сэйбрз» Илья Любушкин рассказал об отношении к «Торонто Мэйпл Лифс» в Торонто.
«Зайцев рассказывал, что горничная интересовалась у него хоккейными нюансами? У нас не было ни горничной, ни няни. Жили своей семьёй – жена и двое детей. Но когда ходишь по городу, заметно, что в Торонто каждая бабушка знает всё о составе команды, всех игроков, тактику. Насчет бабушки я, конечно, образно говорю, но суть местного фанатизма примерно такая. Там люди реально увлекаются хоккеем с детства, очень хорошо знают клуб.
Сильный ли контраст с «Аризоной»? Конечно. Один город – хоккейный, другой – больше для отдыха. Совершенно полярное отношение к хоккею, совершенно иначе болеют за команду. В Торонто хоккей – это вторая религия», – цитируют Любушкина «Известия».
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