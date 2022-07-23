Мэттью Ткачук обменян во «Флориду». «Калгари» получит Юбердо и Уигара

24-летний американский нападающий Мэттью Ткачук, запросивший обмен из «Калгари Флэймз», станет игроком «Флориды Пантерз». Об этом сообщается в социальных сетях «Флэймз».
В обратном направлении, в «Калгари Флэймз», проследуют 29-летний канадский нападающий Джонатан Юбердо и его 28-летний соотечественник Маккензи Уигар, выступающий на позиции защитника. При этом, также «Калгари» получит выбор в первом раунде на драфте НХЛ – 2025.
Напомним, в прошедшем сезоне Ткачук провёл 82 матча в регулярном чемпионате и набрал 104 очка: забросил 42 шайбы и отдал 62 результативные передачи. В плей-офф у него 12 матчей, четыре гола и шесть передач. Он выступал за «Калгари» с сезона-2016/2017.
У Юбердо в прошлом регулярном чемпионате 115 (30+85) очков в 80 встречах при коэффициенте полезности «+35». В 26 встречах Кубка Стэнли – 2022 он совершил 21 (5+16) результативное действие.
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