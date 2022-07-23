Брэди Ткачук отреагировал на подписание контракта своего брата Мэттью с «Флоридой»

22-летний американский нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук неоднозначно отреагировал в «Твиттере» на подписание своим 24-летним братом – Мэттью Ткачуком внушительного восьмилетнего контракта на $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) с «Флоридой Пантерз».

После появления новости о заключении контракта Мэттью с «Флоридой» Брэди в «Твиттере» опубликовал пост с одним лишь эмодзи – мешком денег.

Напомним, что в результате обмена игроками «Калгари» стали нападающий Джонатан Юбердо и защитник Маккензи Уигар, а также «Флэймз» получили право выбора в первом раунде драфта НХЛ – 2025. Ранее после ухода из «Калгари» Джонни Годро сам Мэттью Ткачук запросил обмен из клуба, который находился в статусе ограниченно свободного агента после истечения контракта.