Брэди Ткачук отреагировал на подписание контракта своего брата Мэттью с «Флоридой»
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22-летний американский нападающий «Оттавы Сенаторз» Брэди Ткачук неоднозначно отреагировал в «Твиттере» на подписание своим 24-летним братом – Мэттью Ткачуком внушительного восьмилетнего контракта на $ 76 млн ($ 9,5 млн за сезон) с «Флоридой Пантерз».
После появления новости о заключении контракта Мэттью с «Флоридой» Брэди в «Твиттере» опубликовал пост с одним лишь эмодзи – мешком денег.
Напомним, что в результате обмена игроками «Калгари» стали нападающий Джонатан Юбердо и защитник Маккензи Уигар, а также «Флэймз» получили право выбора в первом раунде драфта НХЛ – 2025. Ранее после ухода из «Калгари» Джонни Годро сам Мэттью Ткачук запросил обмен из клуба, который находился в статусе ограниченно свободного агента после истечения контракта.
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