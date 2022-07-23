Мельничук рассказал о своих расходах в Северной Америке и сравнил зарплаты в НХЛ и АХЛ

Вратарь «Сочи» Алексей Мельничук вспомнил свой опыт игры за океаном и рассказал, сколько денег тратил на жизнь в Северной Америке, где выступал в течение последних двух лет. Мельничук играл в фарм-клубе «Сан-Хосе Шаркс» в АХЛ и провёл три матча за основную команду, а затем был обменян в систему «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Я вам так скажу: почти всё, что успел заработать в России, я оставил в Америке. Мне пришлось жить в одном из самых дорогих районов Америки. За однокомнатную квартиру надо было платить $ 4500, за «Фольксваген Пассат» – $ 1200 в месяц. А без машины там никак нельзя. Плюс расходы на еду, на бензин, на собаку и тому подобное. Цифры такие: за три дня в НХЛ ты зарабатываешь больше, чем за полтора месяца в АХЛ. Но я ни о чём не жалею», – цитирует Мельничука официальный сайт «Сочи».
В Континентальной хоккейной лиге вратарь ранее играл за СКА и «Торпедо», проведя в общей сложности 32 матча.
- 23 июля 2022
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