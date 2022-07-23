Хоккеисты ЦСКА не получили премии за победу в Кубке Гагарина
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что игроки армейцев пока не получили премии за завоевание Кубка Гагарина. Ранее в прессе появлялись слухи, что хоккеисты московской команды получат по 70 млн рублей за победу в плей-офф.
«Правда ли, что премии игрокам после победы в Кубке были по 70 млн рублей? Сейчас Кубок выиграли, премии не заплатили. Почему? Ну пока не заплатили», – приводит слова Есмантовича корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Московские армейцы в апреле выиграли второй Кубок Гагарина в своей истории. В финальной серии команда Сергея Фёдорова взяла верх над магнитогорским «Металлургом» – ЦСКА уступал в серии со счётом 1-3, но смог переломить ход противостояния и завоевать трофей.
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