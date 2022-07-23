Хоккеистам ЦСКА вручили золотые медали чемпионата России сезона-2021/2022

Игроки, тренеры и руководство хоккейного клуба ЦСКА получили золотые медали чемпионата России сезона-2021/2022. Церемония награждения обладателей Кубка Гагарина и чемпионов России состоялась в Москве в Музее хоккея, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В торжественном мероприятии приняли участие легенды армейского клуба – президент ФХР Владислав Третьяк и почётный президент ЦСКА Борис Михайлов.
Напомним, в плей-офф команда Сергея Фёдорова, который проводил первый сезон в качестве главного тренера, обыграла «Локомотив» (4-0), московское «Динамо» (4-0) и СКА (4-3). В финале Кубка Гагарина армейцы уступали в серии магнитогорскому «Металлургу» со счётом 1-3, но затем победили в трёх матчах подряд и завоевали главный трофей КХЛ.
Награждение команды ЦСКА золотыми медалями чемпионата России
Фото: Павел Панышев
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