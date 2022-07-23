Лайне: у меня дрожали руки, когда читал новости о подписании Годро

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне после продления контракта с клубом рассказал о том, как узнал о переходе в команду экс-форварда «Калгари Флэймз» Джонни Годро.
«На самом деле, это было забавно. В Коламбусе была среда, а мы уезжали в Испанию в четверг рано утром, поэтому мы с приятелем проснулись около трёх часов ночи. Он разбудил меня и сказал: «Вы, ребята, подписали Годро». Я ему: «Нет никаких шансов, ты просто шутишь».
А потом я проверил свой телефон, увидел все эти сообщения, проверил «твиттер» и увидел, что мы подписали Джонни. Я был очень взволнован, мне было трудно прокручивать новости на телефоне, у меня дрожали руки. Это так здорово – получить такого игрока в свою команду. Очевидно, он нам может помочь во многих вещах», – приводит слова Лайне официальный сайт «Коламбуса».
Лайне по новому соглашению проведёт в клубе ближайшие четыре года. Его среднегодовая зарплата составит $ 8,7 млн.
- 23 июля 2022
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