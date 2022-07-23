Агент Миллера рассказал о переговорах с «Ванкувером» по новому контракту своего клиента

Брайан Бартлетт, представитель нападающего «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллера, прокомментировал ход переговоров с клубом и намекнул на то, что «косатки» должны предложить его клиенту новый контракт.

«Думаю, все понимают, в каких обстоятельства мы находимся. Мы понимаем, что существует потолок зарплат и понимаем, что есть решение, которое команды должны принять, чтобы быть конкурентоспособными сейчас и в будущем. «Ванкувер» признаёт, что Джей Ти провёл действительно замечательные три года в клубе, они сказали, что он был одним из лучших игроков.

Всё просто: какое решение лучше для всех? Не в моей компетенции решать, что будет лучше для «Ванкувер Кэнакс», но я думаю, что есть способ освободить место под потолком. Это нелегко, но есть способы, если они сочтут, что так будет лучше для команды», – приводит слова агента Sportsnet.

Контракт хоккеиста с «Ванкувером» будет действовать ещё один год, его зарплата – $ 5,25 млн. Ранее сообщалось, что «Кэнакс» хотят получить за Миллера молодых талантливых игроков в том случае, если из-за потолка зарплат клубу не удастся подписать с ним новое соглашение.

В сезоне-2021/2022 Миллер стал девятым в списке бомбардиров Национальной хоккейной лиги. Он набрал 99 (32+67) очков в 80 матчах регулярного чемпионата.