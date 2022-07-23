Журналист: белорусский проспект «Далласа» покинет клуб, потому что хочет играть в КХЛ

Белорусский нападающий системы «Даллас Старз» Евгений Оксентюк выставлен на безусловный драфт отказов с целью выкупа контракта, сообщает CapFriendly. По информации журналиста Саада Юсуфа, которую он опубликовал в «Твиттере», Оксентюк продолжит карьеру в КХЛ.
21-летний форвард был выбран «Далласом» в шестом раунде драфта НХЛ – 2020 под общим 162-м номером. В сезоне-2021/2022 Оксентюк провёл восемь матчей в АХЛ за «Техас Старз», забросил две шайбы и сделал две голевые передачи. Большую часть времени он играл в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL), где набрал 34 (19+15) очков в 40 играх.
Ранее нападающий привлекался в юниорскую и молодёжную сборные Беларуси, а также выступал за минскую «Юность», в составе которой стал чемпионом страны в сезоне-2020/2021. Тогда ему удалось оформить 11 (7+4) очков в 44 матчах.
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