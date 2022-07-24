The Hockey Writers: генменеджер «Питтсбурга» смог играть вдолгую в переговорах с Малкиным

Журналистка The Hockey Writers Сильви Маккарти отметила работу генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Рона Хекстолла в межсезонье. Клуб смог сохранить Евгения Малкина, Брайна Раста, Рикарда Раккела и Криса Летанга, а также усилил оборонительную линию, выменяв Джеффа Питри у «Монреаль Канадиенс» и Тая Смита у «Нью-Джерси Дэвилз».
«Хекстоллу удалось заключить контракты с Малкиным, Летангом, Растом и Ракеллом за меньшие деньги по сравнению с тем, сколько они зарабатывали в прошлом сезоне. В то время как большинство его коллег поспешили бы заключить сделку с Малкиным и Летангом и не получили бы максимальной отдачи от затраченных средств, Рон смог играть вдолгую.
Ракелл привнёс в игру что-то особенное, когда присоединился к «Пингвинз» в конце прошлого сезона. Хекстолл признал это и решил оставить в «Питтсбурге». Он также совершил пару крупных сделок в минувшие выходные с «Монреаль Канадиенс» и «Нью-Джерси Девилз».
Хекстоллу удалось сохранить костяк перед следующим сезоном, но он также добавил в состав новую кровь. У него может быть репутация молчаливого и спокойного человека, но когда приходит время принимать трудные решения, то он хорошо подходит для этой работы», – написала Маккарти в своём материале.
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