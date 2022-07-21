The Athletic: Малкин не в восторге от нового контракта. «Питтсбург» выиграл эти переговоры

Журналист The Athletic Джош Йохе оценил сделки генерального менеджера «Питтсбург Пингвинз» Рона Хекстолла. Обозреватель также упомянул переподписание Евгения Малкина.

«Легко хвалить игроков за то, что они «согласились на меньшие деньги», но давайте отдадим должное Хекстоллу. Малкин явно не в восторге от того, как прошли переговоры, он не в восторге и от подписанного им контракта. Переговоры были спорными. Хекстолл поставил на то, что Малкин на самом деле не хотел уезжать из Питтсбурга, и оказался прав. Он выиграл в этих переговорах», — приводит слова Йохе The Athletic.

Напомним, в середине июля Малкин подписал новый четырёхлетний контракт с «Питтсбургом» на общую сумму $ 24,4 млн ($ 6,1 млн в год).

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