Жердев и Емелин тренируются с минским «Динамо», контракты с клубом пока не подписаны

Как стало известно «Чемпионату», нападающий Николай Жердев и защитник Алексей Емелин тренируются в Минске вместе с местным «Динамо». Оба игрока находятся в статусе неограниченно свободных агентов. Никаких документов с клубом пока не подписано, но не исключено, что оба продолжат карьеру в составе «зубров».

37-летний Жердев минувший сезон начинал в словацком клубе «Братислава Кэпиталз», за который набрал 7 (1+6) очков в 12 матчах. Вторую часть чемпионата он провёл в Альпийской лиге за итальянский «Мерано», где оформил 21 (10+11) результативный балл в 18 играх. Всего в КХЛ на его счету 408 матчей за «Атлант», «Ак Барс», «Северсталь», «Спартак», «Сочи», «Торпедо», рижское «Динамо» и «Нефтехимик»

Емелин – трёхкратный обладатель Кубка Гагарина (2009, 2010, 2021) в составе «Ак Барса» и «Авангарда». Последние четыре года он провёл в составе «ястребов». В минувшем сезоне 36-летний защитник набрал 8 (2+6) в 43 встречах регулярного чемпионата КХЛ, к которым добавил 5 (2+3) баллов в 13 играх плей-офф.