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«Коламбус» совершил обмен Бьёркстранда во время его медового месяца

«Коламбус» совершил обмен Бьёркстранда во время его медового месяца
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«Коламбус Блю Джекетс» обменял форварда Оливера Бьёркстранда в «Сиэтл Кракен» в то время, когда он отправился в свадебное путешествие, сообщил журналист The Athletic Аарон Портцлайн.

«Бывший игрок «Коламбуса» Оливер Бьёркстранд рано утром ответил на моё текстовое сообщение после его обмена в «Сиэтл». Бьёркстранд женился на прошлых выходных в Кливленде, сейчас у него медовый месяц, и он всё ещё переваривает сделку. Публичных комментариев пока нет», – написал журналист в «Твиттере».

По некоторым сообщениям в североамериканском сегменте соцсети, Бёркстранд недавно купил дом в Коламбусе.

В минувшем сезоне датчанин стал вторым бомбардиром «Блю Джекетс». На его счету 57 (28+29) очков в 80 матчах регулярного чемпионата.

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