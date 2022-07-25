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Экс-тренер «Херши Бирс» Аллен вошёл в штаб Лавиолетта в «Вашингтоне»

Экс-тренер «Херши Бирс» Аллен вошёл в штаб Лавиолетта в «Вашингтоне»
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«Вашингтон Кэпиталз» назначил Скотта Аллена ассистентом главного тренера. Об этом сообщил генеральный менеджер команды Брайан Маклеллан.

Аллен будет преимущественно работать с нападающими «Кэпиталз» и бригадой большинства. Ранее в штаб главного тренера Питера Лавиолетта вошли Кевин Маккарти, Блейн Форсайт и тренер вратарей Скотт Мюррей.

56-летний Аллен вошёл в штаб «Вашингтона» после того, как провёл три сезона в «Херши Бирс» в Американской хоккейной лиге.

Аллен проработал помощником главного тренера в течение двух сезонов, прежде чем был назначен главным тренером «Херши». Аллен работал ассистентом в «Нью-Йорк Айлендерс», «Флориде Пантерз» и «Аризоне Койотс».

В сезоне-2018/2019 «Аризона» заняла первое место в НХЛ по проценту реализованного большинства (85%) и пятое место по количеству голов за игру (2,68).

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