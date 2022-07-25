Три российских вратаря стали основными претендентами на «Везину» по версии The Athletic

Эксперты портала The Athletic поразмышляли на тему следующего сезона НХЛ. В качестве основных претендентов на «Везину Трофи» они выделили троих россиян.



Фаворитами в борьбе за награду стали Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Тройку замкнул голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, также среди кандидатов выделили и вратаря «Ванкувер Кэнакс» Тэтчера Демко.



Шестёркин в минувшем сезоне стал обладателем «Везины Трофи». При этом россиянин выиграл приз с максимальным отрывом в истории — в 101 балл.

Василевский в прошедшей регулярке сыграл в 63 встречах и оформил два шат-аута. В плей-офф у голкипера одна сухая встреча из 23.

Сорокин принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата и оформил семь шат-аутов.