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Три российских вратаря стали основными претендентами на «Везину» по версии The Athletic

Три российских вратаря стали основными претендентами на «Везину» по версии The Athletic
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Эксперты портала The Athletic поразмышляли на тему следующего сезона НХЛ. В качестве основных претендентов на «Везину Трофи» они выделили троих россиян.

Фаворитами в борьбе за награду стали Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») и Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»). Тройку замкнул голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, также среди кандидатов выделили и вратаря «Ванкувер Кэнакс» Тэтчера Демко.

Шестёркин в минувшем сезоне стал обладателем «Везины Трофи». При этом россиянин выиграл приз с максимальным отрывом в истории — в 101 балл.

Василевский в прошедшей регулярке сыграл в 63 встречах и оформил два шат-аута. В плей-офф у голкипера одна сухая встреча из 23.

Сорокин принял участие в 52 матчах регулярного чемпионата и оформил семь шат-аутов.

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