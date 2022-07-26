Губерниев резко прокомментировал призыв Гашека сажать чехов в тюрьму за работу в России

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слова чешского экс-голкипера Доминика Гашека, который раскритиковал переход чешского нападающего Дмитрия Яшкина в петербургский СКА,
«Доминик Гашек если был такой принципиальный, то не должен был играть в России, где он заработал много денег. Это было предательством по отношению к тем, кто противостоял советским войскам в 1968 году, с точки зрения логики чехов. Что-то тогда он не был особо принципиальным. Это напрямую касалось его родины, куда в 1968 году вошли советские войска.
Доминик Гашек, наплевав на принципы и убеждения других чехов, которые после всех событий, мягко говоря, не любили Советский Союз и Россию, приезжал зарабатывать деньги. Теперь он влезает туда, куда его не просят. Решать, играть или нет в России, будут чехи: те или иные хоккеисты. В демократической стране подобные высказывания недопустимы.
Слава богу, что решения принимает не Гашек, а другие люди. Поэтому Доминик может спокойно по традиции идти в жопу. А если серьёзно, то это абсолютно популистское высказывание, характерное для легкомысленных политиков», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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