The Athletic о контракте Капризова: многие считали абсолютной дикостью давать ему $ 9 млн

Журналист The Athletic Дом Лущишин поделился мыслями о контракте российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова на пять лет и общую сумму $ 45 млн. Ранее соглашение форварда «дикарей» попало в топ-10 лучших договоров в НХЛ по версии издания.

«Многие считали абсолютной дикостью (это намеренный каламбур), что «Миннесота» выписала Кириллу Капризову $ 9 млн в год на пять сезонов — игроку, сыгравшему всего 51 матч в НХЛ. При таком маленьком количестве встреч сделка вселяла не так уж много уверенности. Но любой, кто посмотрел немало матчей «дикарей» в 2021 году, скажет вам, что Капризов заслужил это и даже больше — он был будущей суперзвездой этой лиги.



Во втором сезоне он доказал это, забив 47 голов и набрав 108 очков, и при этом доминировал при игре «пять на пять». «Уайлд» с Капризовым на льду уверенно обыгрывали команды, поскольку он доказал, что фанаты не зря ожидали прихода суперзвезды.



После всего этого $ 9 млн кажутся пустяком. Капризов стал игроком, на которого можно рассчитывать, который точно забьёт 40 с лишним голов и наберёт 90+ в НХЛ. Это редкая находка, это уверенность в том, что он будет стоить этих денег, что можно сказать лишь об 11 других игроках», — приводит слова Лущишина The Athletic.

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