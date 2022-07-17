Владелец «Миннесоты» рассказал о возможности подписания контракта с Капризовым на 8 лет

Владелец «Миннесоты Уайлд» Крейг Леопольд ответил на вопрос, хочет ли он подписать с 25-летним российским нападающим Кириллом Капризовым новый контракт на максимально возможный срок.
«Конечно. Мы любим его. Послушайте, если бы мы могли подписать его на восемь лет, мы бы так и сделали», — приводит слова Леопольда Yahoo Sports.
Напомним, летом 2021 года «Миннесота» заключила с российским нападающим пятилетнее соглашение. Общая сумма сделки составила $ 45 млн. В среднем за год Капризов зарабатывает $ 9 млн.
В минувшем сезоне россиянин установил несколько клубных рекордов. Капризов стал лучшим снайпером, ассистентом и бомбардиром «Миннесоты» в истории в рамках одного сезона. За 81 встречу регулярного чемпионата форвард записал на свой счёт 108 (47+61) очков.
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