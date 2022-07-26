Михайлов — о словах Гашека: кажется, его надо посадить на 20 лет. Весь хоккей успокоится

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов высказался о мнении бывшего чешского вратаря Доминика Гашека, который выступил с критикой из-за перехода своего соотечественника, форварда Дмитрия Яшкина в санкт-петербургский СКА.
«С человеком, у которого поехала башня, сложно разговаривать. Мне кажется, нужно его посадить лет на 20. Тогда весь хоккей успокоится», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, Яшкин является уроженцем Омска, однако в детстве он с семьёй переехал в Чехию. Нападающий за два года в Континентальной хоккейной лиге забросил 77 шайб, выступая за московское «Динамо». Перед стартом сезона-2021/2022 Дмитрий поехал в НХЛ. В конце июля 2022 года чех был обменян в СКА, с которым подписал соглашение.
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