Скворцов: не верю, что Овечкин и Малкин выиграют Кубок Стэнли там, где они играют сейчас

Известный телекомментатор Роман Скворцов считает, что в ближайшие годы капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и лидер «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин не смогут завоевать Кубок Стэнли в составах своих нынешних клубов.

«Овечкин и Малкин остаются звёздами НХЛ. Это медицинский факт. Как бы там не был измучен травмами Малкин. Как не казалась на первый взгляд ограниченная функция Овечкина. Человека, который забивает голы и больше ничего не умеет. Хотя мы прекрасно знаем, как много значит Овечкин для команды.

Другое дело, что я искренне не верю, что Саша или Женя поднимут в ближайшие годы Кубок Стэнли над головой в составах тех команд, в которых они играют сейчас. С учётом того, что оба полны решимости стать героями и легендами своих клубов, я не верю, что под занавес карьеры они пойдут на минималку в надежде выиграть трофей ещё раз. Благо, Женя и Саша его уже выигрывали», — сказал Скворцов в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Марату Арасланову.