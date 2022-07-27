Сайт НХЛ представил ориентировочный состав «Флориды» после обмена Ткачука

Официальный сайт НХЛ прогнозирует сочетания звеньев «Флориды Пантерз» по итогам последних обменов и подписаний клуба. Напомним, несколько дней назад состав клуба пополнил форвард Мэттью Ткачук, который пришёл в обмен на Джонатана Юбердо и защитника Маккензи Уигара.
Ориентировочный состав «Флориды» на сезон-2022/2023 по версии сайта НХЛ:
Бобровский, Найт.
Форслинг – Экблад, Ткачук – Барков – Райнхарт;
Монтур – Гудас, Вераге – Беннетт – Уайт;
Стаал – Карлссон, Левтчи – Лунделль – Балцерс;
Казинс – Луостаринен – Хёрнквист.
Отметим, что авторы материала считают, что россиянин Григорий Денисенко может стать одним из первых, кого могут поднять в основу из фарм-клуба в АХЛ.
Напомним, в минувшем сезоне «Флорида» выиграла регулярный чемпионат НХЛ, но вылетела во втором раунде плей-офф от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-4). В межсезонье команду возглавил бывший главный тренер «Виннипега» Пол Морис.
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