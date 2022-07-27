Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сайт НХЛ представил ориентировочный состав «Флориды» после обмена Ткачука

Сайт НХЛ представил ориентировочный состав «Флориды» после обмена Ткачука
Комментарии

Официальный сайт НХЛ прогнозирует сочетания звеньев «Флориды Пантерз» по итогам последних обменов и подписаний клуба. Напомним, несколько дней назад состав клуба пополнил форвард Мэттью Ткачук, который пришёл в обмен на Джонатана Юбердо и защитника Маккензи Уигара.

Ориентировочный состав «Флориды» на сезон-2022/2023 по версии сайта НХЛ:

Бобровский, Найт.

Форслинг – Экблад, Ткачук – Барков – Райнхарт;

Монтур – Гудас, Вераге – Беннетт – Уайт;

Стаал – Карлссон, Левтчи – Лунделль – Балцерс;

Казинс – Луостаринен – Хёрнквист.

Отметим, что авторы материала считают, что россиянин Григорий Денисенко может стать одним из первых, кого могут поднять в основу из фарм-клуба в АХЛ.

Напомним, в минувшем сезоне «Флорида» выиграла регулярный чемпионат НХЛ, но вылетела во втором раунде плей-офф от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (0-4). В межсезонье команду возглавил бывший главный тренер «Виннипега» Пол Морис.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022