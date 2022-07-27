В Москве пройдёт благотворительный матч с участием Артемия Панарина и звёзд НХЛ

Ежегодное событие в мире хоккея — #arenaplayhockey снова собирает на одном льду лучших хоккеистов мира, чьей игрой наслаждаются миллионы болельщиков в Национальной и Континентальной хоккейных лигах. Все ради помощи маленькому Елисею Артамонову, которому необходима срочная сложная операция после врачебной ошибки. Диагноз — неврологические осложнения после операции по удалению опухоли головного мозга.

30 июля в 16:00 на Arena Play Север зрители станут свидетелями хоккейного матча, в котором встретятся Артемий Панарин, Александр Овечкин, Павел Бучневич, Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Илья Любушкин, Александр Радулов, Вадим Шипачёв, Василий Подколзин, Иван Просветов, Вячеслав Войнов, Валерий Ничушкин, Андрей Николишин, Клим Костин, Олег Знарок и другие игроки НХЛ и КХЛ.

Также в матче примут участие шоумены, телеведущие и юмористы: Азамат Мусагалиев, Денис Дорохов, Виктор Комаров, Александр Пташенчук, Нурлан Сабуров, Тамби Масаев, Илья Макаров и другие.

Игра проходит под эгидой благотворительного фонда Артемия Панарина — все средства, вырученные с продаж билетов на благотворительный матч, будут направлены на лечение Елисея. Также каждый желающий может помочь на сайте фонда.