Защитник Малышев стал игроком московского «Динамо»

Московское «Динамо» на официальном сайте клуба объявило о подписании двухлетнего контракта с защитником Антоном Малышевым. Ранее хоккеист выступал в системе ярославского «Локомотива».
22-летний хоккеист отыграл в общей сложности 57 матчей за железнодорожников в КХЛ и сделал четыре голевые передачи. Также он играл в ВХЛ за «Молот» и «Буран», проведя в общей сложности 42 матча и набрав 10 (2+8) очков.
«Это жёсткий и по-спортивному злой хоккеист. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира, а также капитан юниорской сборной. Мы видим потенциал в развитии этого игрока. Антон праворукий защитник, который добавит вариативности в действиях как в атаке, так и в обороне. Важно и само желание игрока, который пошёл на определённые уступки, чтобы в итоге получить шанс в нашем клубе», – прокомментировал переход игрока генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.
Малышев – двукратный обладатель Кубка Харламова в составе «Локо» (2018, 2019). Также хоккеист становился серебряным призёром МЧМ-2020.
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