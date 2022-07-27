Защитник Малышев стал игроком московского «Динамо»

Московское «Динамо» на официальном сайте клуба объявило о подписании двухлетнего контракта с защитником Антоном Малышевым. Ранее хоккеист выступал в системе ярославского «Локомотива».

22-летний хоккеист отыграл в общей сложности 57 матчей за железнодорожников в КХЛ и сделал четыре голевые передачи. Также он играл в ВХЛ за «Молот» и «Буран», проведя в общей сложности 42 матча и набрав 10 (2+8) очков.

«Это жёсткий и по-спортивному злой хоккеист. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира, а также капитан юниорской сборной. Мы видим потенциал в развитии этого игрока. Антон праворукий защитник, который добавит вариативности в действиях как в атаке, так и в обороне. Важно и само желание игрока, который пошёл на определённые уступки, чтобы в итоге получить шанс в нашем клубе», – прокомментировал переход игрока генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.

Малышев – двукратный обладатель Кубка Харламова в составе «Локо» (2018, 2019). Также хоккеист становился серебряным призёром МЧМ-2020.