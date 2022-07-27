Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник Малышев стал игроком московского «Динамо»

Защитник Малышев стал игроком московского «Динамо»
Комментарии

Московское «Динамо» на официальном сайте клуба объявило о подписании двухлетнего контракта с защитником Антоном Малышевым. Ранее хоккеист выступал в системе ярославского «Локомотива».

22-летний хоккеист отыграл в общей сложности 57 матчей за железнодорожников в КХЛ и сделал четыре голевые передачи. Также он играл в ВХЛ за «Молот» и «Буран», проведя в общей сложности 42 матча и набрав 10 (2+8) очков.

«Это жёсткий и по-спортивному злой хоккеист. Серебряный призёр молодёжного чемпионата мира, а также капитан юниорской сборной. Мы видим потенциал в развитии этого игрока. Антон праворукий защитник, который добавит вариативности в действиях как в атаке, так и в обороне. Важно и само желание игрока, который пошёл на определённые уступки, чтобы в итоге получить шанс в нашем клубе», – прокомментировал переход игрока генеральный менеджер «Динамо» Алексей Сопин.

Малышев – двукратный обладатель Кубка Харламова в составе «Локо» (2018, 2019). Также хоккеист становился серебряным призёром МЧМ-2020.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022