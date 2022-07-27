Белорусский проспект «Далласа» перешёл в «Амур»

Белорусский нападающий Евгений Оксентюк стал игроком хабаровского «Амура», сообщает официальный телеграм-канал клуба. С форвардом подписан двусторонний контракт на один сезон.

21-летний хоккеист был выбран в шестом раунде драфта НХЛ – 2020 под общим 162-м номером клубом «Даллас Старз». В прошлом сезоне нападающий сыграл восемь матчей в АХЛ за «Техас Старз», отметился двумя заброшенными шайбами и двумя результативными передачами. Большую часть времени Оксентюк играл в хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL), где оформил 34 (19+15) очка в 40 встречах.

Несколько дней назад «звёздные» выставили форварда на безусловный драфт отказов с целью выкупа контракта. До отъезда в Северную Америку Оксентюк играл за минскую «Юность», с которой стал чемпионом Беларуси в сезоне-2020/2021.