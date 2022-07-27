«Витязь» подписал контракт с бывшим нападающим «Миннесоты» и «Вашингтона» Граовацем
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Нападающий Тайлер Граовац подписал контракт с «Витязем», сообщается на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
Отмечается, что соглашение с 29-летним канадцем заключено на один год.
Напомним, минувший сезон Граовац провёл в КХЛ, выступая за минское «Динамо». Нападающий принял участие в 45 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач, суммарно набрав 26 очков и став четвёртым бомбардиром команды. До КХЛ канадский хоккеист играл в Северной Америке. За всю карьеру форвард успел примерить джерси «Миннесоты Уайлд», «Вашингтон Кэпиталз» и «Ванкувер Кэнакс». На счету Граоваца 84 матча в Национальной хоккейной лиге, в которых он отметился 12 голами и тремя результативными передачами.
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