Хмелевски на русском языке обратился к болельщикам «Салавата Юлаева»
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23-летний американский центральный нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски обратился к болельщикам уфимского клуба, продемонстрировав свои знания русского языка.
«Привет всем болельщикам «Салавата». Жду с нетерпением начала нового сезона. До скорых встреч», — гласит речь Хмелевского в опубликованном видео в телеграм-канале «Салавата Юлаева».
Видео доступно в телеграм-канале ХК «Салават Юлаев».
Напомним, что Хмелевски подписал однолетний контракт с «Салаватом». Ранее он выступал в НХЛ за «Сан-Хосе», в составе которого провёл 24 матча, набрав 10 (0+10) очков при показателе полезности «0». Также он выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуду» и в 47 встречах отметился 37 набранными баллами: забросил 12 шайб и отдал 25 передач.
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