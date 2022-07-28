Хмелевски на русском языке обратился к болельщикам «Салавата Юлаева»

23-летний американский центральный нападающий «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски обратился к болельщикам уфимского клуба, продемонстрировав свои знания русского языка.

«Привет всем болельщикам «Салавата». Жду с нетерпением начала нового сезона. До скорых встреч», — гласит речь Хмелевского в опубликованном видео в телеграм-канале «Салавата Юлаева».

Видео доступно в телеграм-канале ХК «Салават Юлаев».

Напомним, что Хмелевски подписал однолетний контракт с «Салаватом». Ранее он выступал в НХЛ за «Сан-Хосе», в составе которого провёл 24 матча, набрав 10 (0+10) очков при показателе полезности «0». Также он выступал в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуду» и в 47 встречах отметился 37 набранными баллами: забросил 12 шайб и отдал 25 передач.