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Главный тренер «Нефтехимика» высказался об уходе двух чешских защитников

Главный тренер «Нефтехимика» высказался об уходе двух чешских защитников
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал изменения в составе в межсезонье. Летом команду покинули два ведущих игрока оборонительной линии – Лукаш Клок и Рональд Кнот.

«У нас ушли два топ-защитника, которые играли в первой паре сборной Чехии. Естественно, мы искали им замену, пока мы в поиске, процесс идёт. Есть контакты, мы в переговорах, но всё идёт непросто. Сейчас для нас открыт североамериканский рынок, стараемся закрыть бреши, которые образовались в обороне. То, что уходят два ведущих защитника, которые играли по 20-25 минут в каждом матче – это потеря.

Подписали Евгения Кашникова, он ещё молодой, его путь в большом хоккее только начинается. Надеемся, что он будет прогрессировать, и мы заключим с ним полноценный контракт, пока он на пробном. Женя уже присоединился к команде, тренируется», – приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.

Чехи стали лучшими бомбардирами-защитниками нижнекамской команды. Клок набрал 31 (5+26) очко, а Кнот оформил 17 (4+13) результативных баллов. Находящийся на просмотре Кашников в минувшем сезоне играл в главной юниорской лиге Квебека и набрал 32 (13+19) очка в 62 играх за «Гатино Олимпикс».

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