«Не могу сказать плохого о русских». Чешский хоккеист высказался после отъезда из КХЛ

Бывший чешский хоккеист «Нефтехимика» Лукаш Клок, в июле покинувший клуб, рассказал о своём уходе.
«Действующий контракт? У меня не было проблем ни с руководством, ни с президентом клуба. К иностранцам они относились совершенно нормально. Даже когда появилась информация о том, что воздушное пространство закроют, они дали обещание нам, что перевезут через границу и гарантируют, что мы доберёмся домой в целости и сохранности. Не могу сказать ничего плохого о русских или об их поступках. Клуб мог удержать меня, так как контракт был в силе, но решились его расторгнуть. Они пошли мне навстречу, поскольку осознали, в каком положении я находился.
Что конкретно я имею в виду под этим? Они знали об угрозах, которые мне присылали. В Европе к иностранным хоккеистам, которые играют в КХЛ, теперь относятся совсем иначе, чем к с тем же американцам и канадцам, у которых всё ещё не возникает проблем из-за выступления в России. В Нижнекамске руководству потребовалось немного времени, чтобы понять это, но рад, что они в конце концов поняли нашу ситуацию. Искренне благодарен им за такое отношение», — приводит слова Клока Sport.cz.
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