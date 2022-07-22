«Не могу сказать плохого о русских». Чешский хоккеист высказался после отъезда из КХЛ

Бывший чешский хоккеист «Нефтехимика» Лукаш Клок, в июле покинувший клуб, рассказал о своём уходе.

«Действующий контракт? У меня не было проблем ни с руководством, ни с президентом клуба. К иностранцам они относились совершенно нормально. Даже когда появилась информация о том, что воздушное пространство закроют, они дали обещание нам, что перевезут через границу и гарантируют, что мы доберёмся домой в целости и сохранности. Не могу сказать ничего плохого о русских или об их поступках. Клуб мог удержать меня, так как контракт был в силе, но решились его расторгнуть. Они пошли мне навстречу, поскольку осознали, в каком положении я находился.



Что конкретно я имею в виду под этим? Они знали об угрозах, которые мне присылали. В Европе к иностранным хоккеистам, которые играют в КХЛ, теперь относятся совсем иначе, чем к с тем же американцам и канадцам, у которых всё ещё не возникает проблем из-за выступления в России. В Нижнекамске руководству потребовалось немного времени, чтобы понять это, но рад, что они в конце концов поняли нашу ситуацию. Искренне благодарен им за такое отношение», — приводит слова Клока Sport.cz.