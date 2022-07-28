«Это слабый поступок Гофмана». Карандин — о решении судьи покинуть КХЛ и уехать в Германию

Судья международной категории Юрий Карандин прокомментировал решение судьи Романа Гофмана покинуть КХЛ, который в новом сезоне будет работать в Немецкой хоккейной лиге.

«Мне бросалось в глаза, что в последнее время в КХЛ Гофмана придерживали. В Европе к нему большое доверие, он обслуживал все ведущие форумы ИИХФ. В КХЛ же ему дали кубковый матч СКА – ЦСКА, а потом сразу убрали – и решающие игры плей-офф-2022 обслуживали арбитры совсем другого уровня. Думаю, опытным людям здесь всё понятно.

Честно говоря, огорчён, что Гофман в такой ситуации планирует ехать в Германию. Его бегство – удар и по главному арбитру, и по всей КХЛ. А ещё это слабый поступок самого Гофмана, который в столь тяжёлое для КХЛ и нашего хоккея время, на мой взгляд, не имел права бежать с корабля», – приводит слова Карандина Russia-Hockey.ru.

Роман Гофман отработал в КХЛ 12 сезонов, провёл в лиге 670 матчей и ни разу не получал приз «Золотой свисток» – награду лучшему арбитру лиги. В прошлом плей-офф 37-летний Гофман отсудил всего семь матчей, причём на стадии финалов конференций и финала Кубка Гагарина он работал всего на одной игре.