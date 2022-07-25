Арбитры побежали в Европу. Матчи КХЛ в новом сезоне будет некому судить?

Профессия любого спортивного арбитра традиционно является одной из самых неблагодарных в России. Едва ли не каждый матч в нашем футбольном первенстве оказывается в центре очередного судейского скандала, и зачастую непосредственно игра отходит на второй план, уступая теме арбитража ключевое место в обсуждениях.

Но и за океаном судейская тема широко муссируется в социальных сетях. Достаточно вспомнить, как на протяжении практически всего розыгрыша Кубка Стэнли Северную Америку сотрясали различные судейские скандалы, а у болельщиков и официальных представителей клубов волосы вставали дыбом от некоторых решений лучших арбитров планеты.

На этом фоне проблема судейства в КХЛ в последнее время стояла не так остро. Да, можно вспомнить некоторые очень спорные решения в четвертьфинальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Авангардом», но в целом российские и европейские рефери КХЛ держали планку судейства на высоком уровне в сравнении с работой их коллег в других чемпионатах. Об этом говорят и назначения судей на международные матчи.

Финал чемпионата мира 2016 года в Москве между сборными Финляндии и Канады судил Роман Гофман. Он же спустя два года получил назначение на матч аналогичного статуса между сборными Швеции и Швейцарии. Финал чемпионата мира 2021 года между сборными Финляндии и Канады работали два арбитра КХЛ – чех Мартин Франё и россиянин Евгений Ромасько. Всё тот же Ромасько добрался до матча за бронзовые медали на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Вполне возможно, Евгений мог бы претендовать и на матч более высокого статуса, если бы не участие российской команды в игре за золото.

Евгений Ромасько Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

На этих же турнирах работали и другие арбитры КХЛ, в число которых входили Гофман, белорус Максим Сидоренко и латыш Андрис Ансонс. Судьи лиги обеспечивали довольно высокий уровень работы и не мешали смотреть хоккей своими решениями. По всем известным политическим причинам арбитров КХЛ не допустили до работы на последнем чемпионате мира. И отличным наглядным пособием, во что превращаются решающие игры мировых турниров без судей КХЛ, стал финал ЧМ-2022, завершившийся грандиозным судейским скандалом. Два представителя Швеции Линус Элунд и Микаэль Норд фактически сплавили сборную Канады в матче с Финляндией, приняв целый ряд ошибочных решений, напрямую повлиявших на результат встречи.

«Я с самых первых матчей сказал, что уровень судейства в КХЛ на порядок выше. Наши лучшие судьи значительно сильнее тех, кто был на чемпионате мира. По финалу скажу следующее: если не рассматривать нюансы, арбитры допустили две ошибки, которые повлияли на результат. Если детально разобрать, то это, во-первых, момент с высоко поднятой клюшкой в эпизоде, когда финну её подбили и его же клюшка попала ему в лицо. Судьи по правилам не имеют права смотреть этот эпизод на видео, но они могут отменить удаление до следующего вбрасывания. Они собрались вчетвером в круг, и никто на себя не взял ответственность подсказать одному из главных арбитров, что он ошибся. В итоге финны забросили очень важную шайбу. Я не считаю, что это предвзятость судей, просто такая работа говорит об уровне квалификации этих людей», — говорил «Чемпионату» известный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд.

Однако в новом сезоне КХЛ и российская лига впервые за долгие годы рискует вновь столкнуться с проблемой судейства. Всё дело в том, что за месяц до начала сезона по разным причинам лига лишилась сразу шести арбитров высокого класса. Из-за политической ситуации работу в КХЛ не смогут продолжить два представителя Латвии – вышеупомянутый Ансонс и один из самых харизматичных арбитров лиги Эдуард Одиньш.

Эдуард Одиньш Фото: Табарчук Павел, photo.khl.ru

46-летний Одиньш за свою карьеру отсудил 733 матча в КХЛ, из которых 113 встреч пришлись на розыгрыши Кубка Гагарина. За это время Эдуард четыре раза признавался лучшим арбитром КХЛ, но действующие законы Латвии существуют не только для хоккеистов, но и для их судей.

В схожей ситуации оказались и два чеха – Франё и Ян Грибик. И если потери иностранных арбитров были ожидаемы и предсказуемы для офиса лиги, то настоящим ударом для судейского корпуса стало решение перебраться в Европу и россиянина Гофмана. Доподлинно неизвестно, что толкнуло Романа на такое решение – то ли жизненная ситуация и желание сейчас жить в Европе, то ли надежда через иностранный чемпионат вернуться на международный уровень, то ли обида на КХЛ за то, что ни разу не признали Гофмана лучшим арбитром лиги, но факт остаётся фактом – один из самых известных российских судей следующий сезон проведёт в Германии.

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Ещё одним неприятным сюрпризом для КХЛ стала травма лучшего арбитра лиги по итогам позапрошлого сезона Виктора Гашилова. 41-летний пермяк, добиравшийся до стадии финала Кубка Гагарина в пяти сезонах кряду, выбыл из строя на три месяца и не сможет обслуживать матчи на протяжении значительной части регулярки. В результате лига столкнулась с большой головной болью – кем в одночасье заменить такое количество топ-арбитров?



– 670 (560+110)

Мартин Франё – 358 (319+39)

Андрис Ансонс – 227 (220+7)

Ян Грибик – 153 (141+12) Эдуард Одиньш – 733 (620 в регулярке +113 в плей-офф) матчей в КХЛ Роман Гофман – 670 (560+110)Мартин Франё – 358 (319+39)Андрис Ансонс – 227 (220+7)Ян Грибик – 153 (141+12)

Даже если вынести за скобки травмированного Гашилова, в одно лето КХЛ потеряла арбитров, в сумме отработавших свыше двух тысяч матчей. С учётом увеличения количества встреч в регулярном чемпионате, свой шанс вынужденно получат многие молодые арбитры, но насколько они окажутся готовы к тому, чтобы экстренным образом заменить опытных коллег? На ровном месте лига получила ещё один вызов, с которым ей придётся справляться в следующем сезоне.