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Круг кандидатов на обладателя Кубка Стэнли Кадри расширился до семи команд

Круг кандидатов на обладателя Кубка Стэнли Кадри расширился до семи команд
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На подписание контракта с нападающим Наземом Кадри, который стал обладателем Кубка Стэнли – 2022, теперь претендуют семь клубов, сообщает ESPN. Раньше появлялась информация об интересе к форварду пяти команд.

31-летний Кадри рассчитывает подписать долгосрочный контракт с зарплатой около $ 7,5-8,5 млн за сезон. По информации издания, интерес к хоккеисту проявляют «Нью-Йорк Айлендерс» ($11,1 млн свободных средств под потолком), «Сиэтл Кракен» ($ 2,2 млн), «Калгари Флэймз» ($ 9,3 млн), «Бостон Брюинз» ($ 4,75 млн), «Оттава Сенаторз» ($ 10,89 млн), «Детройт Ред Уингз» ($ 10,29 млн) и его прежний клуб – «Колорадо Эвеланш» ($ 3,91 млн).

Минувший сезон получился самым результативным в карьере форварда. Он набрал 87 (28+59) очков за 71 игру регулярного чемпионата НХЛ, а в плей-офф оформил 15 (7+8) результативных баллов в 16 встречах.

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