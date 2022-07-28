Автор The Hockey Writers высказался о решении «Ванкувера» подписать Михеева

Журналист The Hockey Writers Джим Парсонс-старший проанализировал переход Ильи Михеева из «Торонто Мэйпл Лифс» в «Ванкувер Кэнакс» и затронул тему истории травм форварда. Российский нападающий подписал с «косатками» четырёхлетний контракт, по которому будет зарабатывать $ 4,75 млн за сезон.

«Большой вопрос, с которым столкнулись «Кэнакс», заключается в том, был ли прошлый сезон для Михеева аномалией или же он станет нормой для этого быстрого молодого российского форварда?

«Кэнакс» делают большую ставку на то, что сезон Михеева был не разовой акцией. Он в топ-6 по зарплате в клубе. «Ванкувер» также делает ставку на то, что история травм Михеева – это аномалия, а не его склонность к травмам. Учитывая характер его травм (например, порез лезвием конька), это может показаться хорошей ставкой. Если Михеев сможет сыграть полный сезон и провести все 82 матча и процент реализации бросков не упадёт, он станет хорошим дополнением к составу «Кэнакс».

Ставка на его снайперские навыки тоже кажется хорошей. Михееву ужасно не везло с травмами. Но эти травмы были на его руках и запястьях, что влияло на его способность забивать. В прошлом сезоне его руки были в порядке – и он забил 21 гол. Сможет ли он забить более 30 голов? Если да, то это сулит «Ванкуверу» хорошие перспективы», – написал журналист.