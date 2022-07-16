Журналист: Михеев может забить восемь голов, но может и 34, это невозможно предсказать

Автор Sportsnet Джастин Борн прокомментировал подписание каждого игрока в первый день работы рынка свободных агентов и в том числе оценил переход форварда Ильи Михеева в «Ванкувер Кэнакс».
«Если он сыграет 82 матча в следующем сезоне, то может забить восемь голов, но может и 34, это невозможно предсказать, что делает его стоимость немного пугающей. Но хорошая новость для «Кэнакс» заключается в том, что он полезен даже тогда, когда не забивает, он играет в хорошем темпе и имеет конкурентоспособность, которая может пригодиться клубу», – написал журналист.
В минувшем сезоне Михеев набрал 32 (21+11) очка в 53 матчах за «Торонто Мэйпл Лифс». 13 июля хоккеист подписал четырёхлетний контракт с «Ванкувером», по которому в среднем будет зарабатывать $ 4,75 млн в год.
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