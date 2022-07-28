Сайт НХЛ — о составе «Нью-Джерси»: Палат — в первом звене, белорус Шарангович — во втором

Официальный сайт НХЛ представил ориентировочный состав «Нью-Джерси Дэвилз» на новый сезон с учётом последних подписаний и обменов.

Прогнозируется, что новичок команды Ондржей Палат, ранее выступавший в «Тампа-Бэй Лайтнинг», займёт место в первом звене команды. А белорусский форвард «дьяволов» Егор Шарангович, как ожидают авторы, будет играть во второй тройке нападения. Вратарь Витек Ванечек, обменянный из «Вашингтон Кэпиталз», будет бэкапом Маккензи Блэквуда.

Ориентировочный состав «Нью-Джерси Дэвилз» на сезон-2022/2023 по версии официального сайта НХЛ:

Блэквуд, Ванечек;

Зигенталер – Хэмилтон, Палат – Хишир – Братт;

Грейвз – Сиверсон, Шарангович – Хьюз – Мерсер;

Смит – Марино, Татар – Хаула – Джонссон;

Боквист – Маклауд – Бастиан.