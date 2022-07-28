Новичок «Авангарда» Бродхёрст рассказал о своих сильных сторонах

Нападающий «Авангарда» Алекс Бродхёрст, пополнивший команду в межсезонье, назвал свои сильные стороны и рассказал о целях на сезон в составе омского клуба.

«Мы разговаривали с тренером. Он знает, какой я игрок, как я играю, что я двусторонний центр. Я могу играть в большинстве и меньшинстве, отрабатываю в обороне. Поэтому посмотрим, куда он меня поставит, а дальше я буду стараться выкладываться по максимуму.

Я знаю, что это отличный клуб. Я разговаривал в США с ребятами, которые здесь играли. Они только положительно отзываются о городе и клубе. Понимаю, что цели высокие – только побеждать. Именно этого мы и хотим достичь – выиграть чемпионат», – сказал Бродхёрст клубному YouTube-каналу.

Последние два года хоккеист выступал в Финляндии. В минувшем сезоне он набрал 34 (11+23) очка в 41 матче регулярного чемпионата за ХИФК, к которым добавил четыре голевые передачи в семи играх плей-офф.